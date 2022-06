Italia-Colombia oggi, pallanuoto femminile: orario, tv, programma, streaming Mondiali 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile proseguiranno oggi, venerdì 24 giugno: il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest. Le azzurre, dopo il pareggio per 7-7 all’esordio con il Canada, e la vittoria per 10-9 sull’Ungheria, sfideranno oggi, alle ore 19.30, la Colombia. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest: semifinali il 30 giugno e finali il 2 luglio. La partita Italia-Colombia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Idiproseguiranno, venerdì 24 giugno: il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest. Le azzurre, dopo il pareggio per 7-7 all’esordio con il Canada, e la vittoria per 10-9 sull’Ungheria, sfideranno, alle ore 19.30, la. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a Budapest: semifinali il 30 giugno e finali il 2 luglio. La partitasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play. Tutti gli altri ...

