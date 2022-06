Interstellar | trama | cast | spiegazione scientifica e il possibile sequel del film di Nolan

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 giugno 2022)è unfantascientifico nato dalla regia di Christophere ha avuto un successo di pubblico e di critica. La botteghino ha incassato 675.120.00 dollari e ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali oltre ad altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia).è uncon ambientazione in un futuro prossimo, nel XXI secolo, cui la Terra, prima casa dell’essere umano, sta diventando di anno in anno sempre più inabitabile per quest’ultimo. Alcuni scienziati, che un tempo lavoravano per la NASA, sta studiando il wormhole per sfruttarlo nella ricerca di un pianeta abitabile e per farlo organizza delle missioni. In una di queste viene coinvolto Cooper, ...