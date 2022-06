Ilaria Capua: il virus durerà decenni, forse secoli. Anche il morbillo è figlio di uno spillover (Di venerdì 24 giugno 2022) La virologa Ilaria Capua ha scritto un articolo per il Corriere della Sera sulla situazione del Covid-19, ne riportiamo alcuni estratti. Proprio mentre infuriano le polemiche su mascherina sì o mascherina no, in un momento in cui pare che tutti abbiano preso il Covid 19, mi sembra che la miopia umana si sia di nuovo sostituita al buonsenso.Il Sars-CoV-2 non scomparirà né durante né dopo l’estate. Il Sars-CoV-2 è un virus all’inizio della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’inizio di un macrociclo che durerà anni ed anni, di sicuro decenni; ma io credo addirittura secoli. D’altronde il morbillo (Anche lui figlio di uno spillover) è qui che ci fa compagnia da oltre duemila anni. E allora cosa ci dobbiamo aspettare, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) La virologaha scritto un articolo per il Corriere della Sera sulla situazione del Covid-19, ne riportiamo alcuni estratti. Proprio mentre infuriano le polemiche su mascherina sì o mascherina no, in un momento in cui pare che tutti abbiano preso il Covid 19, mi sembra che la miopia umana si sia di nuovo sostituita al buonsenso.Il Sars-CoV-2 non scomparirà né durante né dopo l’estate. Il Sars-CoV-2 è unall’inizio della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’inizio di un macrociclo cheanni ed anni, di sicuro; ma io credo addirittura. D’altronde illuidi uno) è qui che ci fa compagnia da oltre duemila anni. E allora cosa ci dobbiamo aspettare, ...

