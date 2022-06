Francesco Totti svela un retroscena su Chanel e Ilary Blasi: "Sono molto diverse e vi spiego perché" (Di venerdì 24 giugno 2022) Chanel Totti è la seconda figlia della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ed è una ragazza splendida molto legata ai suoi genitori. In molti si chiedono se c'è qualcosa che le due fanno in maniera diversa. In effetti qualcosa c'è, vediamo di cosa si tratta. Ha giù 15 anni Chanel Totti ed ogni giorno di più somiglia a sua madre Ilary Blasi. Il suo profilo social è molto seguito (ha infatti quasi 90 mila followers). Proprio attraverso i suoi post sui social è possibile vedere l'attaccamento di Chanel non solo ai suoi genitori ma anche ai suoi fratelli che Sono molto protettivi con lei. Il compleanno di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 giugno 2022)è la seconda figlia della coppia formata daed è una ragazza splendidalegata ai suoi genitori. In molti si chiedono se c'è qualcosa che le due fanno in maniera diversa. In effetti qualcosa c'è, vediamo di cosa si tratta. Ha giù 15 annied ogni giorno di più somiglia a sua madre. Il suo profilo social èseguito (ha infatti quasi 90 mila followers). Proprio attraverso i suoi post sui social è possibile vedere l'attaccamento dinon solo ai suoi genitori ma anche ai suoi fratelli cheprotettivi con lei. Il compleanno di ...

Pubblicità

sahaphi : @AtKoraMaroc Francesco Totti le 10 - FinallyMichele : @WestonMcDanny Francesco Totti non è stato Francesco Totti per aver vinto 18 palloni d'oro o per aver segnato 600 g… - ItalyinCologne : RT @ItalyinFFM: Francesco Totti e Presidente @ITAtradeagency Ferro visitano padiglioni italiani a Techtextil, Texprocess e Heimtextil a Fra… - EstuarYaki_SRL : del piero francesco totti *abismo* *me pongo de pie* DON JAVIER 'PUPI' ZANETTI - soytatenga : Il Capitano Francesco Totti. -