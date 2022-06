Draghi, misure Italia assicurano inverno senza emergenza (Di venerdì 24 giugno 2022) "Le misure che si stanno pensando" in Italia "assicurano che non vi sia emergenza durante l'inverno". Lo ha detto il premier Mario Draghi secondo cui "il quadro, grazie alla ricerca di altri fornitori,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Leche si stanno pensando" inche non vi siadurante l'". Lo ha detto il premier Mariosecondo cui "il quadro, grazie alla ricerca di altri fornitori,...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - BartBrami : @Massimo_Gorelli @tuttoeniente7 @Massi_Fantini84 Quindi Pfizer e moderna hanno prodotto un vaccino che funziona sol… - chisena66 : RT @AlessandroFusi9: Il turismo è stato distrutto dai governi Conte e Draghi e dalle inutili e demenziali misure di sicurezza che non sono… - Mirarch3 : RT @ultimoraLIVE: Gas, Draghi: abbiamo le misure per evitare l'emergenza in inverno. 'Grazie alla ricerca di altri fornitori, dal punto di… - universo_astro : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'L'Italia per quanto riguarda gli stoccaggi sta andando molto bene e per quanto riguarda la dipendenza dal gas… -