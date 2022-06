(Di venerdì 24 giugno 2022) Non stupisce il forte consenso tra glidel Pd né quello in Forza Italia: siamo nell’ordine delle cose. È invece molto interessante notare come quasi un elettore su due di Fratelli d’Italia ha fiducia nel premier ma soprattutto che questa quota sia assai superiore a quella presente nei 5S e nella Lega

Il premier italianoil Consiglio europeo: Ue meno burocratica, meno arcigna. Il ministro degli Esteri russo attacca Bruxelles e Alleanza atlantica. La Turchia ha fatto sapere che è stata trovata un'intesa 'generale' ...Il presidente ucraino ha poi espresso gratitudine e apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio, Mario, nel suo discorso al Consiglio europeo ieri sera,la concessione dello ... Draghi dopo Draghi: agli elettori non dispiace Putin incassa le stesse cifre e l'Ue ha difficoltà immense». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Bisogna «agire subito sui prezzi dell'energia perché sta ...Lettera di monito e protesta dei capigruppo in Senato che chiedono una maggiore tutela del Parlamento che ha "margini sempre più ristretti" per esercitare la propria funzione, tra decretazione d'urgen ...