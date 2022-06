Concorso segretari comunali 2021, 345 posti e 448 borsisti: confermata la preselettiva a luglio (Di venerdì 24 giugno 2022) ***aggiornamento del 24/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova preselettiva, precedentemente reso noto. La preselezione, dunque, si svolgerà il giorno 20 luglio 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva del Concorso per l’assunzione di 448 borsisti e 350 posti. La prova si svolgerà in sedi decentrate, mediante strumentazioni e procedure informatiche e digitali, il giorno 20 luglio 2022. Leggi l’avviso **aggiornamento del 15/04/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2022, è stato pubblicato l’avviso dell’ulteriore rinvio del diario della prova ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 giugno 2022) ***aggiornamento del 24/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova, precedentemente reso noto. La preselezione, dunque, si svolgerà il giorno 202022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato il diario della provadelper l’assunzione di 448e 350. La prova si svolgerà in sedi decentrate, mediante strumentazioni e procedure informatiche e digitali, il giorno 202022. Leggi l’avviso **aggiornamento del 15/04/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2022, è stato pubblicato l’avviso dell’ulteriore rinvio del diario della prova ...

