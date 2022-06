Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto genitori: l’annuncio su Ig (Di venerdì 24 giugno 2022) II dolce annuncio è arrivato: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto diventeranno genitori. La giovane coppia sbocciata negli studi Elios di Uomini e Donne è pronta ad allargare la famiglia. L’ex corteggiatrice del dating show ha annunciato pubblicamente la gravidanza. Claudia Dionigi: ‘Una goccia di vita cresceva dentro di me’ L’ironia e la complicità hanno da sempre contraddistinto la coppia composta da Claudia e Lorenzo. Usciti dal programma condotto da Maria De Filippi, i due innamorati hanno continuato a coltivare la loro storia d’amore alla luce del sole. Un sentimento reciproco che non si è mai affievolito. Riccardi e Dionigi, oggi, sono pronti a coronare insieme quello che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 giugno 2022) II dolce annuncio è arrivato:diventeranno. La giovane coppia sbocciata negli studi Elios di Uomini e Donne è pronta ad allargare la famiglia. L’ex corteggiatrice del dating show ha annunciato pubblicamente la gravidanza.: ‘Una goccia di vita cresceva dentro di me’ L’ironia e la complicità hanno da sempre contraddistinto la coppia composta da. Usciti dal programma condotto da Maria De Filippi, i due innamorati hanno continuato a coltivare la loro storia d’amore alla luce del sole. Un sentimento reciproco che non si è mai affievolito., oggi, sono pronti a coronare insieme quello che ...

