Caserta | Carlo Raucci è il nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Eletto all’unanimità ildel Consigliodi. È, classe ’54, consigliere uscentee giá in passatodi Terra di Lavoro. Professionista con studio e attività a Santa Maria Capua Vetere, dove è nato, è stato eletto dopo l’insediamento del neo Consiglio riunitosi per decidere le cariche. Decise anche le altre cariche, affidate agliconsiglieri: segretario Giovanna Di Lorenzo, di Santa Maria Capua Vetere; tesoriere Federico De Chiara, di Aversa; vicevicario Anacleto Motti, di Aversa e ...

Eletto all'unanimità il nuovo presidente del Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Caserta. È Carlo Raucci, classe '54, consigliere uscente dell'ordine e giá in passato presidente degli ingegneri di Terra di Lavoro. Professionista con studio e attività a Santa Maria Capua Vetere, ...