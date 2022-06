Canoa in lutto | dopo 10 giorni di agonia si è spenta una giovane promessa – aveva solo 19 anni

Pubblicità

RefRef62623343 : Lutto nel mondo della canoa, è scomparso il 19enne Antonio Marino, medaglia di bronzo agli Europei under 21 che si… - ottopagine : Lutto nello sport napoletano, muore campione di canoa: aveva solo 19 anni #Napoli - sportli26181512 : Il 19enne Antonio Marino muore a Napoli dopo incidente in motorino. Era talento canoa polo: Lutto a Napoli e nel mo… -

nel mondo dello sport. Il 19enne Antonio Marino , medaglia di bronzo agli Europei under 21 dipolo disputati lo scorso settembre in Normandia, è morto a seguito di un incidente stradale ...Napoli .nel mondo dello sport napoletano. Il 19enne Antonio Marino, medaglia di bronzo agli Europei under 21 dipolo disputati lo scorso settembre in Normandia, è morto a seguito di un incidente ...Lutto nel mondo dello sport napoletano. Il 19enne Antonio Marino, medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo disputati lo scorso settembre in Normandia, è morto a seguito di un incidente ...Non ce l'ha fatta Antonio Marino. Il 19enne medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo (disputati lo scorso settembre in Normandia), ha perso la sua sfida più importante. Il giovane è mort ...