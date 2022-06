Calendario Serie A 2022-2023 | le partite della 1a giornata

(Di venerdì 24 giugno 2022), la Lega ha sorteggiato ilper la prossima stagione: le1aLa LegaA ha sorteggiato pochi istanti fa ilstagione. Sempre asimmetrico e rivoluzionato per via del Mondiale in Qatar a dicembre. Di seguito le1adel prossimo campionato: Fiorentina-Cremonese Hellas Verona-Napoli Juve-Sassuolo Lazio-Bologna Lecce-Inter Milan-Udinese Monza-Torino Salernitana-Roma Sampdoria-Atalanta Spezia-Empoli L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SkySport : LE DATE DEL CALENDARIO DI SERIE A 2022/23 ? Il commento al calendario della Serie A 2022/2023 dalle ore 12.00 su Sk… - SkySport : CALENDARIO SERIE A 2022/23 I criteri di compilazione ? Il commento al calendario della Serie A 2022/2023 dalle ore… - LazioNews_24 : Sorteggiata la prima giornata di #SerieA della #Lazio - DiMarzio : #SerieA: il #calendario della prima giornata di campionato - Pall_Gonfiato : Serie A, svelato il calendario 2022/2023: ecco la prima giornata di campionato #JuveSassuolo #LecceInter… -

Sorteggio deldellaA TIM 2022 - 2023 alle 12. Ci sono vincoli e criteri da rispettare nella compilazione deldi A, che anche in questa stagione presenterà le partite del girone di ...A: LA PRIMA GIORNATA 2022 - 2023 Stiamo per scoprire ildiA 2022 - 2023 , e naturalmente c'è grande attesa per stabilire quale sarà la prima giornata : con chi ...Presenti il presidente della Serie A Casini e l'ad De Siervo, oltre a Candela, Zambrotta, Ambrosini e Pazzini. C'è attesa per la compilazione del calendario della Serie A 2022/23, con la cerimonia che ...Un cappuccino con Sconcerti: Berardi è il miglior esterno d’Italia, il giocatore adatto per la Juve. E non solo per lei del 24/06/2022 alle 09:30 La Juve lascia Di Maria e si sposta forse su Berardi.