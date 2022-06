Andrea Delogu si racconta in una intervista esclusiva a Vanity Fair (Di venerdì 24 giugno 2022) La conduttrice televisiva Andrea Delogu si racconta in una intervista esclusiva a Vanity Fair per la copertina digitale del magazine Milano, 24 giugno 2022 – La conduttrice televisiva Andrea Delogu si racconta in una intervista esclusiva a Vanity Fair per la copertina digitale del magazine. Per la prima volta parla a cuore aperto della sua relazione con Luigi Bruno, il modello a cui è legata da circa un anno e accusa di sessismo chi critica la differenza d’età tra i due (lei ha 40 anni, lui 23). Nell’intervista, Delogu racconta l’incontro con il nuovo compagno sui social e la loro relazione, e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) La conduttrice televisivasiin unaper la copertina digitale del magazine Milano, 24 giugno 2022 – La conduttrice televisivasiin unaper la copertina digitale del magazine. Per la prima volta parla a cuore aperto della sua relazione con Luigi Bruno, il modello a cui è legata da circa un anno e accusa di sessismo chi critica la differenza d’età tra i due (lei ha 40 anni, lui 23). Nell’l’incontro con il nuovo compagno sui social e la loro relazione, e ...

