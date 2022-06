Vesuvio, l’eruzione del 79 d.C. non avvenne in estate ma a ottobre (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo una ricerca, a guida italiana, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, la terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non avvenne fra il 24 e 25 agosto. La terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non avvenne fra il 24 e 25 agosto, come finora si riteneva, ma fra il 24 e il 25 ottobre. Leggi su 2anews (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo una ricerca, a guida italiana, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, la terribile eruzione deldel 79 d.C. nonfra il 24 e 25 agosto. La terribile eruzione deldel 79 d.C. nonfra il 24 e 25 agosto, come finora si riteneva, ma fra il 24 e il 25

Pubblicità

repubblica : Vesuvio, l'eruzione del 79 d.C. non avvenne in estate ma ad ottobre: la conferma da uno studio - SMannapoli : - horottoilvetro : RT @repubblica: Vesuvio, l'eruzione del 79 d.C. non avvenne in estate ma ad ottobre: la conferma da uno studio - edoperox : RT @CNRsocial_: ??Vesuvio, l'eruzione del 79 d.C. #Ingv, @cnr_igag, @Unipisa @VolcanoLMV e @HeriotWatt_EPS, hanno individuato l’esatta data… - edoperox : RT @AnsaScienza: L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non avvenne fra il 24 e 25 agosto, come si riteneva, ma fra il 24 e il 25 ottobre. Una… -