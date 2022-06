Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto non può sopravvivere, ma i medici non intervengono perché sarebbe illegale Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto non può sopravvivere, ma i medici non intervengono perché sarebbe illegale

Pubblicità

yuna_hikari : RT @ilpost: Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta - ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta - infoitestero : Malta, subisce un aborto spontaneo ma i medici si rifiutano di portarlo a termine: una turista americana rischia la… - CNSASSicilia : 22/06: doppio soccorso del SASS per una turista infortunata lungo il sentiero della Riserva #CavaGrande di… - annadelbello1 : RT @DavPoggi: IL #GRANDESINDACO colpisce ancora …. Roma peggio di un mattatoio: etiope massacra una turista e pesta una vigilessa https://t… -