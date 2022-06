Su Italia 1 in prima visione assoluta la nuova stagione di FBI: Most Wanted (Di giovedì 23 giugno 2022) Giovedì 23 giugno, debutta in prima serata, su Italia 1, la II stagione di «FBI: Most Wanted». Lo spin-off di “FBI” in prima visione assoluta è prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising). Al centro della seconda stagione le imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes), FBI: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Giovedì 23 giugno, debutta inserata, su1, la IIdi «FBI:». Lo spin-off di “FBI” inè prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising). Al centro della secondale imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, diche ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes), FBI: ...

