Sticchi Damiani | «Per il mio Lecce guardo al modello Bundesliga»

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha rivelato a quale modello si ispira per far crescere il club salentino Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del modello a cui si ispira per il suo club e ha analizzato la "questione Meridione" in Serie A. modello TEDESCO – «Per il mio Lecce guardo molto alla Bundesliga. Molti club in Germania sono legati a realtà del territorio, con una quota di partecipazione di soggetti esterni. E io non vorrei mai perdere il legame con il Salento». QUESTIONE SUD – «Io sono molto orgoglioso di portare in Serie A alcuni marchi del Salento. Ma fare calcio al Sud, nel Sud profondo ...

