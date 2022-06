Sandra Bullock si prende una lunga pausa dal lavoro: "Sono stanca ed esaurita" (Di giovedì 23 giugno 2022) Sandra Bullock annuncia l'intenzione di prendersi una pausa da Hollywood perché è sfinita e vuole finalmente essere libera di occuparsi di se stessa e dei suoi figli. Dopo il successo di pubblico della commedia The Lost City, Sandra Bullock annuncia l'intenzione di prendersi una pausa molto lunga dal lavoro perché si dice stanca ed esaurita. L'attrice premio Oscar ha specificato a People cche non ha intenzione di ritirassi dalle scene, ma semplicemente non trascorrerà del tempo davanti alla telecamera per un po'. Sandra Bullock, 57 anni, ha confessato all'Hollywood Reporter che si sente "così esausta": "Non voglio essere vincolata al programma di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)annuncia l'intenzione dirsi unada Hollywood perché è sfinita e vuole finalmente essere libera di occuparsi di se stessa e dei suoi figli. Dopo il successo di pubblico della commedia The Lost City,annuncia l'intenzione dirsi unamoltodalperché si diceed. L'attrice premio Oscar ha specificato a People cche non ha intenzione di ritirassi dalle scene, ma semplicemente non trascorrerà del tempo davanti alla telecamera per un po'., 57 anni, ha confessato all'Hollywood Reporter che si sente "così esausta": "Non voglio essere vincolata al programma di ...

