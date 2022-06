Malta, turista Usa a rischio vita: autorizzata partenza per concludere l'aborto (Di giovedì 23 giugno 2022) Una donna americana sta rischiando la vita in un ospedale della Valletta, a causa delle legislazione locale che impedisce ai medici di portare a termine la procedura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 giugno 2022) Una donna americana sta rischiando lain un ospedale della Valletta, a causa delle legislazione locale che impedisce ai medici di portare a termine la procedura ...

ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta - marcoprat : #Malta, turista ha un #aborto spontaneo e i medici si rifiutano di intervenire. Rischia la vita - f_diletta_ : #Malta nega #aborto a una donna statunitense. Si teme per la sua vita. Il mio articolo - PiramideRossa : RT @ilpost: Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto non può sop… -