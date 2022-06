(Di giovedì 23 giugno 2022) Il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana fa sapere che le fiamme gialle hanno smascherato 29con ildi. Nei controlli suldisvolti dalla Guardia di finanza in collaborazione con l’Inps su soggetti «connotati da concreti elementi di rischio» sono stati scoperti illeciti per 288 milioni – di cui 171 milioni indebitamente percepiti e 117 milioni fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi -. Oltre 29le persone denunciate. Il dato – relativo al periodo 1 gennaio 2021-31 maggio 2022 – è stato diffuso dalla Guardia di finanza in coincidenza del 248esimo anniversario di fondazione del Corpo. I controlli sui Caf «Dall’inizio del 2021, i controlli sul ...

... le verifiche hanno portato al sequestro di quasi 130 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale non regolari e di circa 14litri di igienizzanti che venivano venduti come ...Sono state analizzate circa 260segnalazioni di operazioni sospette, di cui quasi 1.600 attinenti al finanziamento del terrorismo. Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti oltre 22. La GdF e i 29 mila falsi poveri con il reddito di cittadinanza: «Così li abbiamo smascherati» Con la pandemia e poi la guerra in Ucraina sono stati messi in campo bonus e sostegni vari a imprese e famiglie. Quante truffe e abusi avete scoperto «Le indagini più recenti — risponde il Comandante ...La Guardia di Finanza ha scoperto un illecito di richieste bonus e finanziamenti per un ammontare di circa 290 milioni di euro.