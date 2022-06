In Germania i transgender potranno scegliere se giocare in una squadra maschile o femminile (Di giovedì 23 giugno 2022) La Federcalcio tedesca consente ai transgender di scegliere la squadra in cui giocare a calcio, se una maschile o una femminile. E’ stato approvato il nuovo regolamento sul tema, che entrerà in vigore nella stagione 2022-23 e che prevede che d’ora in poi, i trans, gli intersessuali e i non binari “potranno decidere da soli se giocare per una squadra femminile o maschile. Questo vale anche per i giocatori transgender, che ora possono cambiare in un momento autodeterminato o rimanere inizialmente nella squadra in cui hanno giocato in precedenza. Finché l’attività sportiva durante l’assunzione di farmaci non pregiudica la salute della persona interessata, la persona può ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) La Federcalcio tedesca consente aidilain cuia calcio, se unao una. E’ stato approvato il nuovo regolamento sul tema, che entrerà in vigore nella stagione 2022-23 e che prevede che d’ora in poi, i trans, gli intersessuali e i non binari “decidere da soli seper una. Questo vale anche per i giocatori, che ora possono cambiare in un momento autodeterminato o rimanere inizialmente nellain cui hanno giocato in precedenza. Finché l’attività sportiva durante l’assunzione di farmaci non pregiudica la salute della persona interessata, la persona può ...

