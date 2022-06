“Ha lasciato anche lei”. Quarto divorzio per il ricco vip: è finita con la moglie dopo 6 anni (Di giovedì 23 giugno 2022) In passato è stata la moglie del mitico Mick Jagger dei The Rolling Stones e a quanto pare adesso sarebbe quasi la ex consorte del tycoon dei media Rupert Murdoch. Jerry Hall, indimenticabile e ancora incredibilmente bella super modella classe 1956, ed il 91enne sarebbero arrivati al capolinea del loro matrimonio dopo solo 6 anni dalle nozze. Con Mick Jagger fu un amore lungo e travolgente, dal quale nacquero ben quattro eredi, Elizabeth (1984), James (1985), Georgia (1992) e Gabriel (1997). Per quanto invece riguarda quest’ultima unione con Ruper Murdoch, che ha oltre 26 anni in più di Jerry Hall, si parla di un sentimento sicuramente più maturo, diverso. Ma cos’è successo? Rupert Murdoch, Quarto divorzio Sarebbe il Quarto divorzio per ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 giugno 2022) In passato è stata ladel mitico Mick Jagger dei The Rolling Stones e a quanto pare adesso sarebbe quasi la ex consorte del tycoon dei media Rupert Murdoch. Jerry Hall, indimenticabile e ancora incredibilmente bella super modella classe 1956, ed il 91enne sarebbero arrivati al capolinea del loro matrimoniosolo 6dalle nozze. Con Mick Jagger fu un amore lungo e travolgente, dal quale nacquero ben quattro eredi, Elizabeth (1984), James (1985), Georgia (1992) e Gabriel (1997). Per quanto invece riguarda quest’ultima unione con Ruper Murdoch, che ha oltre 26in più di Jerry Hall, si parla di un sentimento sicuramente più maturo, diverso. Ma cos’è successo? Rupert Murdoch,Sarebbe ilper ...

Pubblicità

romaebraica : Ci ha lasciato Abraham Yehoshua. Scrittore e architetto di romanzi che ha affascinato intere generazioni. Sosteneva… - hangela67 : Errore far uscire Edo,ha la presunzione che quest'isola l'ha vinta lui,secondo me avrebbe pagato il modo con cui si… - ottobrerosa : RT @sibilla75: E sta raccogliendo le macerie che lui e i suoi sgherri hanno lasciato, perdendo per strada anche @ale_dibattista che avrebbe… - albert3785 : @LeonettiFrank Assolutamente d'accordo, però ricordiamoci anche che non è il Pogba che abbiamo lasciato. O meglio,… - SHIN_Fafnhir : @clawin8 @CarmelaPalumb0 Anche secondo me un sasso lasciato cadere in un burrone non torna su da solo. Le elezioni… -