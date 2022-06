Fisco | Conte | abbassare tasse | non è slogan ma necessità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "E' assolutamente necessario intervenire sul taglio del cuneo fiscale, e non solo per le fasce più deboli perché anche il ceto medio è in difficoltà: le buste paghe devono essere più pesanti. Il M5S vuoleleper mettere al riparo lavoratori e imprese da questa crisi, non è unoperché bisogna assolutamente intervenire". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna. Per l'ex premier, bisogna poi preservare una misura "approvata coldue", ovvero "'decontribuzione Sud', uno sgravio fiscale significativo ma che ora a Bruxelles va negoziato per renderlo quanto più strutturale possibile, perché se riparte il Sud riparte l'Italia".