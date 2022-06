De Maggio: “Ho una notizia di mercato sul Napoli. Prego la notte affinché arrivi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Valter De Maggio parla dell’Interesse del Napoli per simeone. Secondo Il giornalista con Spalletti farebbe un gol a partita. Il Napoli è piombato su Giovanni Simeone. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: De Laurentiis ci starebbe pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen, che ad oggi sembra molto tinto d’azzurro. Il centravanti argentino sarebbe una delle idee per l’attacco, non solo come vice-Osimhen. Valter De Maggio, direttore di Radio gol sul possibile arrivo di simeone ha riferito: “Prego la notte affinché il Napoli prenda Simeone, farebbe un goal a partita. Può giocare con Victor Osimhen o senza, parliamo di un calciatore che vede la porta come pochi altri in Serie ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022) Valter Deparla dell’Interesse delper simeone. Secondo Il giornalista con Spalletti farebbe un gol a partita. Ilè piombato su Giovanni Simeone. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro: De Laurentiis ci starebbe pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen, che ad oggi sembra molto tinto d’azzurro. Il centravanti argentino sarebbe una delle idee per l’attacco, non solo come vice-Osimhen. Valter De, direttore di Radio gol sul possibile arrivo di simeone ha riferito: “lailprenda Simeone, farebbe un goal a partita. Può giocare con Victor Osimhen o senza, parliamo di un calciatore che vede la porta come pochi altri in Serie ...

