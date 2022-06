Ciclismo | la Ineos investe in Kenya | aperta una Academy in collaborazione con Kipchoge | oro olimpico nella maratona

(Di giovedì 23 giugno 2022) Gli exploitstagione in corso di Biniam Girmay e non solo hanno svelato il potenziale ‘ciclistico’ del continente africano e la-Grenadiers sarà la prima squadra World Tour ad investire sui nuovi talenti di tale provenienza. In questi mesi è maturata la decisione di aprire un’in, con la strettadi uno sportivo assai noto nel paese. Trattasi di Eliud, Campionedie detentore del primato mondiale. Il celebre atleta sarà parte integrante del progetto, per la cui sede è stato scelto il centro di allenamento fondato da lui in quel di Kaptagat: un binomio inedito quello con la, ma potenzialmente vincente. Entusiaste le dichiarazioni del team principal della compagine ...

Pubblicità

sportli26181512 : Ciclismo, Campionati italiani: Ganna vince la prova a cronometro: Il piemontese della Ineos-Grenadiers conquista il… - SpazioCiclismo : La Ineos decide di investire nel ciclismo in Africa con la creazione di un'accademia in Kenya - DALEX911 : Ciclismo, Carapaz verso l'addio alla Ineos: vicina la firma con l'EF Education-EasyPost - Sport - Altri Sport -

atleticanotizie |

Fino a settembre non potrà vestirla (ci auguriamo anche oltre) perché quella iridata ha priorità, ma Filippo Ganna torna ad indossare la maglia tricolore. Il corridore dellaGrenadiers si è infatti imposto nei Campionati Italiani a cronometro, nella prova élite uomini. Terzo titolo della ...Il 25enne piemontese di- Grenadiers, due volte iridato della specialità (2020 e 2021) si è ... Leggi i commenti: tutte le notizie 22 giugno 2022 Eliud Kipchoge e Ineos Grenadiers lanciano l’accademia di ciclismo in Kenya Nello specifico, l’irlandese sembra non aver condiviso le scelte dell’Ineos-Grenaiders durante l’ultimo Giro ... Non solo calciomercato dunque, anche il ciclismo inizia a guardare alla prossima ...Filippo Ganna si è laureato Campione d'Italia a cronometro. Il piemontese partiva con tutti i favori del pronostico ed è riuscito a conquistare la maglia tricolore per la terza volta in carriera. Il C ...