AEW: Bryan Danielson dovrà saltare Forbidden Door, il suo sostituto sarà rivelato solo al PPV (Di giovedì 23 giugno 2022) Forbidden Door è alle porte, l’attesa è altissima per vedere all’opera i migliori wrestler della AEW e della NJPW con potenziali dream match mai visti sino ad oggi. Purtroppo un match previsto non potrà andare in scena, la sfida per stabilire chi è l’atleta tecnicamente migliore al mondo tra Bryan Danielson e Zack Sabre Jr. salterà per via delle condizioni fisiche dell’American Dragon, che non ha ancora il via libera dei medici per tornare sul ring. Un nome a sorpresa Danielson ha aperto la puntata di Dynamite fornendo un resoconto sulle sue condizioni. Ha iniziato dicendo che sarà una grande settimana quella in arrivo per i fan AEW, prima Forbidden Door e poi il Blood & Guts match di mercoledì prossimo a Dynamite, da un lato l’apogeo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 giugno 2022)è alle porte, l’attesa è altissima per vedere all’opera i migliori wrestler della AEW e della NJPW con potenziali dream match mai visti sino ad oggi. Purtroppo un match previsto non potrà andare in scena, la sfida per stabilire chi è l’atleta tecnicamente migliore al mondo trae Zack Sabre Jr. salterà per via delle condizioni fisiche dell’American Dragon, che non ha ancora il via libera dei medici per tornare sul ring. Un nome a sorpresaha aperto la puntata di Dynamite fornendo un resoconto sulle sue condizioni. Ha iniziato dicendo cheuna grande settimana quella in arrivo per i fan AEW, primae poi il Blood & Guts match di mercoledì prossimo a Dynamite, da un lato l’apogeo ...

