Vietato “liberarsi” in acqua: multa da 750 euro per chi fa pipì in mare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempi duri per chi fa pipì in mare. Come riporta “europa Today”, l’amministrazione di Vigo, nella regione nord-occidentale della Galizia, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempi duri per chi fain. Come riporta “pa Today”, l’amministrazione di Vigo, nella regione nord-occidentale della Galizia, Perizona Magazine.

Pubblicità

omarsivori : Balneari, liberarsi in acqua? È vietatoMulta da 750 euro per chi fa pipì in mare - Affaritaliani : Balneari, vietato liberarsi in acqua: multa da 750 € per chi fa pipì in mare -