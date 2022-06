Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese: “Sì, siamo fidanzati” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le voci riguardanti un loro presunto flirt sono cominciate a circolare quando Andrea Della Cioppa e Lilli Salatino – rispettivamente il corteggiatore e la corteggiatrice di Uomini e Donne non scelti dai tronisti Veronica Rimondi e Luca Salatino, che gli hanno preferito i rivali – si sono mostrati insieme in una diretta, apparendo fin troppo complici e affiatati. Ma solo ora, giorni dopo, i due hanno fatto definitivamente chiarezza sul loro rapporto, deludendo un po’ i fan che ci avevano sperato. Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi? L'ex corteggiatrice aspetterebbe un figlio dal compagno e lo testimonierebbe un video poi prontamente rimosso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le voci riguardanti un loro presunto flirt sono cominciate a circolare quandoSalatino – rispettivamente il corteggiatore e la corteggiatrice dinon scelti dai tronisti Veronica Rimondi e Luca Salatino, che gli hanno preferito i rivali – si sono mostrati insieme in una diretta, apparendo fin troppo complici e affiatati. Ma solo ora, giorni dopo, i due hanno fatto definitivamente chiarezza sul loro rapporto, deludendo un po’ i fan che ci avevano sperato., Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi? L'ex corteggiatrice aspetterebbe un figlio dal compagno e lo testimonierebbe un video poi prontamente rimosso ...

