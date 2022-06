(Di mercoledì 22 giugno 2022) Leessere il campanello d’allarme per una malattia molto pericolosa: ecco quando prestaree perché. SOS(fonte pexels)La salute è uno status ravvisabile in ogni componente del nostro corpo, che prontamente ci avvisa quando le sue normali funzioni sono minacciate. Il benessere passa anche dalle mani e, nello specifico, dalle. Se la superficie dellesi presenta ingiallita, danneggiata o macchiata, potrebbe essere sintomatica di una condizione clinica ben più preoccupante. Scopriamo cosa c’è dietro alle, e i potenziali rischi che corriamo se non indaghiamo a fondo., ...

Pubblicità

vivosogniappesi : Le nuove unghie solo gialle e blu o arancioni e viola? #amemici20 -

Ck12 Giornale

Meglio lasciare perdere le sfumatureche faranno apparire sul giallo le mani. Per le ... Colori perfetti pereleganti anche a 50 anni e 60 anni. Cosa comprare Tra gli smalti nude più ...Ledell'estate non saranno rosa o, ma di questo colore perfetto per esaltare l'abbronzatura anche a 50 anni Dimentichiamoci le nuance fluo, perché nell'estate 2022 per essere alla moda ... Unghie gialle, attenzione: possono nascondere una patologia subdola Il personale della Croce Gialla durante un servizio di primo soccorso in spiaggia con il quad: il presidio sarà attivo da oggi al 31 agosto La spiaggia diventa più sicura anche in termini di prevenzio ...L’estate è arrivata, e con essa i beauty trend più divertenti dell’anno, a partire dalle unghie: per i mesi più caldi, le manicure puntano su nuance e nail art spensierate e allegre, su tutti, il gial ...