Un altro domani anticipazioni: Kiros le salva la vita (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le anticipazioni di Un altro domani ci fanno sapere che Agustina implora tutti di andare a cercare Carmen nella giungla ma solo Kiros alla fine risponde all’appello. Una nuova puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Augustina chiede aiuto a tutti nel cercare Carmen ma nessuno le da retta. Alla fine, solo Kiros decide di andare a cercarla ma intanto la ragazza nel bosco da sola si ritrova alle prese con un serpente. un altro domani: anticipazioni, carmen da sola nel bosco (WEB)Come abbiamo visto nella puntata precedente Mario si è presentato da Julia con un offerta migliore per l’acquisto dell’abitazione. La donna non sa se accettare o meno, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ledi Unci fanno sapere che Agustina implora tutti di andare a cercare Carmen nella giungla ma soloalla fine risponde all’appello. Una nuova puntata attende i fan di Un. Leci fanno sapere che Augustina chiede aiuto a tutti nel cercare Carmen ma nessuno le da retta. Alla fine, solodecide di andare a cercarla ma intanto la ragazza nel bosco da sola si ritrova alle prese con un serpente. un, carmen da sola nel bosco (WEB)Come abbiamo visto nella puntata precedente Mario si è presentato da Julia con un offerta migliore per l’acquisto dell’abitazione. La donna non sa se accettare o meno, ...

