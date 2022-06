Ultime Notizie Roma del 22-06-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

7 le tracce offerte di studenti per la prima prova scritta della maturità dalla poesia delle Milizie di Giovanni Pascoli la via Ferrata l'analisi di un testo argomentativo la sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo Viviana Segre manca una novella di Giovanni Verga Nedda Bozzetto siciliano è un discorso pronunciato alla camera da Giorgio Parisi Premio Nobel per la fisica 2021 Inoltre tieni da acceso posta commenta condividi senza spegnere il cervello una traccia su reaper connessione partendo da un testo di vera Gheno e Bruno Mastroianni infine la musica con un testo tratto da Oliver sacks musicofilia è un testo tratto da Luigi ferrajoli perché una Costituzione della terra via libera dell'aula della camera alla risoluzione di maggioranza dopo le ...