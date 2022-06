Ucraina: Draghi, 'crisi alimentare colpa della Russia che ha dichiarato guerra' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La tragedia umanitaria derivante dalla carestia , dalla crisi alimentare che sta per abbattersi su coloro che hanno meno di tutti al mondo. La colpa è della Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La tragedia umanitaria derivante dalla carestia , dallache sta per abbattersi su coloro che hanno meno di tutti al mondo. Lache haall'". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella sua replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

