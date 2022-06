Treviso | bambina precipita dal terrazzo e un passante la prende al volo

Pubblicità

qn_giorno : Treviso, bambina cade dal balcone: un passante la salva prendendola al volo - Cronaca - - RADIOBRUNO1 : Provvidenziale l'intervento del passante ?? #Treviso #bambina #caduta #balcone #passante #RadioBruno #22giugno - gatta_pantera : RT @SecolodItalia1: Miracolo a Treviso: bambina di 4 anni precipita dal secondo piano, afferrata al volo da un passante - infoitinterno : Miracolo a Treviso: bambina di 4 anni precipita dal secondo piano, afferrata al volo da un passante -

, una bimba di quattro anni è precipitata dal terrazzo, ma un passante è riuscita a prenderla ...del tablet e volgendo lo sguardo in alto ha compreso il pericolo che stava correndo la...Attimi di grande paura nel quartiere di Sant'Antonino a. Una bimba tunisina di soli 4 anni è precipitata dal terrazzo di casa, ma per fortuna è ...il tablet è scivolato dalle mani della, ...Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 11:50 E' stata poi avvertita ed è intervenuta la polizia che dovrà chiarire molti aspetti del caso. Incredibile e miracoloso episodio a lieto fine ieri ...La piccola stava giocando sul terrazzo da sola con il tablet, mentre i genitori erano all'interno dell'appartamento, e quando il tablet le è scivolato dalle mani cadendo in strada, la piccola si è spo ...