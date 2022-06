“Sono messa così”. Positiva al Covid, la chiacchierata vip costretta al ricovero in ospedale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Angela Chianello Positiva al Covid. Per chi non lo ricordasse Angela è la donna che nell’estate 2020 aveva lanciato un vero e proprio tormentone: “non ce n’è Coviddi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Una frase da cui erano nati canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. A gennaio il virus era comparso all’interno della famiglia Chianello, con la stessa Angela che aveva scritto su Instagram: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”. In quell’occasione ad essere contagiato fu il padre della donna. La Chianello ha avuto anche una discussione con alcune persone che le avevano commentato la storia social con frasi del tipo “Ben ti sta”: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Angela Chianelloal. Per chi non lo ricordasse Angela è la donna che nell’estate 2020 aveva lanciato un vero e proprio tormentone: “non ce n’èdi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Una frase da cui erano nati canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. A gennaio il virus era comparso all’interno della famiglia Chianello, con la stessa Angela che aveva scritto su Instagram: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”. In quell’occasione ad essere contagiato fu il padre della donna. La Chianello ha avuto anche una discussione con alcune persone che le avevano commentato la storia social con frasi del tipo “Ben ti sta”: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma ilè venuto anche nelle nostre ...

