Siccità | il Po è ai minimi storici | ' E' la tempesta perfetta | non piove da 120 giorni'

Pubblicità

globalistIT : - GiornaleVicenza : #siccità nel #Vicentino. L'ex direttore del centro idrico di Novoledo ricorda la crisi di 19 anni fa che sembra far… - infoitinterno : Allarme siccità, precipitazioni ai minimi termini. Regione: “Pronti a linee di indirizzo per l’emergenza” - Mex_in_Italia : La siccità porta le riserve d’acqua del Messico ai minimi storici - - Mex_in_Italia : La siccità porta le riserve d’acqua del Messico ai minimi storici -

Adnkronos

Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del fiume Po - Mite, ha lanciato un chiarissimo allarme sulla situazione didei bacini d'acqua settentrionali. 'Non è ancora cominciata l'estate e siamo in assenza di risorse idriche. E' la tempesta perfetta - ha aggiunto - perché negli ultimi 6 - 8 mesi la neve dell'...Le riserve idriche, come per esempio la diga di Tenarda, risultano aistorici e non sono in grado di sopperire per i prossimi mesi al calo della produttività delle sorgenti di montagna. Per ... La siccità porta le riserve d’acqua del Messico ai minimi storici