Scissione M5s, quando Di Maio nel 2017 voleva “andare oltre la Nato”: “Siamo pazzi a portare truppe al confine con la Russia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Quello che chiediamo noi è rivedere l’impegno dell’Italia nella Nato e della stessa Nato e ci fa piacere che anche Trump venga su questa linea”. Così in un video del 2017, Luigi Di Maio, che ieri ha lasciato il Movimento 5 stelle fondando un nuovo gruppo chiamato Insieme per il futuro, usando come “casus belli” il dissenso dalla linea di Giuseppe Conte in politica estera, considerata troppo poco atlantista. Per Di Maio, all’epoca al primo mandato come deputato pentastellato, bisognava “andare oltre la Nato, non uscire dalla Nato” perché “in questo momento Siamo dei pazzi a portare le nostre truppe al confine con la Russia”. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Quello che chiediamo noi è rivedere l’impegno dell’Italia nellae della stessae ci fa piacere che anche Trump venga su questa linea”. Così in un video del, Luigi Di, che ieri ha lasciato il Movimento 5 stelle fondando un nuovo gruppo chiamato Insieme per il futuro, usando come “casus belli” il dissenso dalla linea di Giuseppe Conte in politica estera, considerata troppo poco atlantista. Per Di, all’epoca al primo mandato come deputato pentastellato, bisognava “la, non uscire dalla” perché “in questo momentodeile nostrealcon la”. “La ...

Pubblicità

agorarai : Scissione M5S: l'opinione di Pier Luigi Bersani. #Agorarai - petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - Roberto__Sacco : Scissione 5 Stelle, Conte: 'Non chiederò dimissioni Di Maio' - - agnello_sabrina : RT @isadoralarosa: VERISSIMO!! #controcorrente #ottoemezzo Scissione M5s, Fico: “È un’operazione di potere, non politica. Avviene con una s… -