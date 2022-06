Scissione 5 Stelle | 51 i fuoriusciti | Lega primo gruppo a Camera

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono ufficialmente 51 – dopo la comunicazione stamattina in aula del presidente Roberto Fico – idai 5che con Luigi Di Maio hanno formato il nuovo‘Insieme per il futuro’ a Montecitorio. Latoglie ai 5di Giuseppe Conte il ‘primato’ dipiù numeroso. Ora è ladi Matteo Salvini la prima forza, in termini di numeri, allacon 132 deputati. Seguono i 5con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Ildei dimaiani diventa il sesto per consistenza numerica. L'articolo proviene da Italia Sera.