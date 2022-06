Rolling Stones a San Siro: Mick Jagger presenta la band in italiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mick Jagger ha incantato San Siro nel concerto che ha riportato i Rolling Stones in Italia dopo una lunga assenza (non si vedevano dal 2006). Tutto esaurito nello stadio milanese, 57mila presenti, e uno spettacolo nel quale il cantante si è anche espresso in italiano per presentare la sua band e ringraziarla davanti al pubblico. Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha incantato Sannel concerto che ha riportato iin Italia dopo una lunga assenza (non si vedevano dal 2006). Tutto esaurito nello stadio milanese, 57mila presenti, e uno spettacolo nel quale il cantante si è anche espresso inperre la suae ringraziarla davanti al pubblico.

