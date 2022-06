Morte Maradona: in otto vanno a giudizio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Novità dal processo per la Morte di Diego Maradona . Il giudice di garanzia di Tigre, Orlando Diaz, ha deciso di rinviare a giudizio otto persone per la Morte dell'ex numero 10 del Napoli , avvenuta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Novità dal processo per ladi Diego. Il giudice di garanzia di Tigre, Orlando Diaz, ha deciso di rinviare apersone per ladell'ex numero 10 del Napoli , avvenuta ...

