Maneskin e il record fatturato | ecco quanti soldi guadagnano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da 20mila euro a milioni di euro. L'ascesa dei Måneskin è anche nel portafoglio. La giovane band romana sta inanellando un successo dietro l'altro, soprattutto all'estero dove stanno vivendo il sogno americano. Musica, paillettes e lustrini che hanno dato (giustamente) una bella lucidata ai conti in banca di Victoria De Angelis (22 anni), Damiano David (23), Ethan Torchio (21) e Thomas Raggi (21). Secondo quanto riporta Corriere Economia, tramite la società di produzione musicaleEmpire hanno realizzato undi oltre 2 milioni di euro e contro 20 mila del 2020. E l'utile è stato di 210 mila euro. In banca hanno un saldo attivo di 3,5 milioni sul conto corrente: “Non sono cifre monstre ma danno l'idea della progressione e di quello che sarà il 2022 quando capitalizzeranno in bilancio una buona fetta dei ricavi «figli» degli exploit ...

Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi stanno facendo registrare numeri da record con oltre 4 milioni di euro. Si tratta del manager Fabrizio Ferraguzzo, che ha lasciato Sony per i Maneskin appunto.