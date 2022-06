(Di mercoledì 22 giugno 2022) Con il ministro 51 deputati e 11 senatori. Ecco come il Movimento ha dimezzato i propri rappresentanti: nel 2018 erano 333, oggi sono 165. Ma lo scouting non è finito

Pubblicità

riotta : La vittoria del centrodestra a Genova e Palermo è una grande storia nazionale, su cui i leader Pd e M5S dovranno ri… - you_trend : ?? Ecco le % aggregate ottenute fino a questo momento dalle liste alle #amministrative nei capoluoghi di provincia e… - Affaritaliani : Di Maio: 'Ora basta, usciamo'. Così ne ha portati via oltre 60 al M5s di Conte - CicchiRoby : Ma #Letta e il #Pd tacciono imbarazzati . Fateci sapere con calma.. se state con #Conte o con #DiMaio .Con oltre 5… - Luxgraph : M5S, oltre 60 seguono Di Maio. La Lega diventa primo partito: i nuovi equilibri in Parlamento #corriere #news #2022… -

Il Sole 24 ORE

Invece non si muoveva una foglia, sotto al palco di Rimini dove Di Maio era stato appena eletto capo politico del. Solo caldo e polvere. Un gruppo di militanti calabresi si allungavale ...Ma lo scontro, ormai, era tracimato ben. 'Le posizioni erano così distanti che restare non avrebbe avuto più alcun senso', la spiega a metà pomeriggio l'ex sottosegretario Vincenzo Spadafora , ... M5S, con lo stop dopo il secondo mandato addio a un terzo dei parlamentari «Lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento». L'addio di Luigi Di Maio al Movimento che aveva contribuito a ...Il racconto: la spaccatura tra Conte e Di Maio tiene banco nei corridoi di Palazzo Madama mentre si lima il documento che finisce per tenere insieme le forze (divise) della maggioranza ...