La maturità (quasi) normale. Tornano gli scritti. E il Covid. Prima prova in 27.319 classi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si parte, oggi per quasi 540mila studenti iniziano i tanto temuti esami di maturità. La campanella suona per tutti alle 8:30 e darà il via allo scritto di italiano, domani ci... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si parte, oggi per540mila studenti iniziano i tanto temuti esami di. La campanella suona per tutti alle 8:30 e darà il via allo scritto di italiano, domani ci...

Pubblicità

GDS_it : Al via questa mattina per quasi 50mila studentesse e studenti in Sicilia gli esami di Stato della scuola secondari… - ReivaXavier33 : Goodmorning Dandelions, come state? Io bene, o quasi... Oggi è il primo giorno di maturitá e quindi si inizia con l… - infoitinterno : La maturità (quasi) normale. Tornano gli scritti. E il Covid. Prima prova in 27.319 classi - LaVoceNovara : Inizia l’esame di maturità per 2630 studenti novaresi. Si torna alla quasi normalità - RadioGoldAl : Al via l'esame di maturità per quasi 3mila studenti alessandrini -