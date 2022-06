Kate Middleton | la malattia che incombe su di lei | la preoccupazione per la sua salute è alle stelle

Leggi su kronic

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Standoultime indiscrezioni sembra chesia affetta da un disturbo molto preoccupante, di cosa si tratta? L’apprezzamento dei sudditi britannici nei confronti diè certamente molto elevato, tanto che non sono in pochi a volerla addirittura come regina. Il suo rapporto con William sembra essere ormai solidissimo e non è un caso se i vari sondaggi certificano come i Cambridge siano davvero la famiglia più amata tra i reali inglesi. Tuttavia, come sanno bene i fan della Corona britannica, non sarà possibile vedere William esul trono subito dopo la regina Elisabetta II. Il primo erede al trono in linea di successione è infatti il principe Carlo e nulla lascia pensare che il marito di Camilla possa rinunciare all’impegno quando ...