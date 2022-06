Kaliningrad | da Mosca nuove minacce alla Lituania | ' La risposta sarà pratica e non diplomatica'

Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Kaliningrad, si rischia una nuova escalation. #Mosca: 'Decisione senza precedenti' ?? - riotta : Nel 2018 @LaStampa mi mandò a #Kaliningrad per raccontare il riarmo della base missilistica nell'enclave russa dove… - repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - Love44845319 : RT @lanf64: Le restrizioni imposte dalle autorità lituane al transito nella regione di #Kaliningrad si applicano anche ai camion. Verament… - Giuliorm1 : RT @riotta: Nel 2018 @LaStampa mi mandò a #Kaliningrad per raccontare il riarmo della base missilistica nell'enclave russa dove giace Kant.… -

La stazione di Kybartai trae LItuania Roma, 22 giugno 2022 - Sempre più alta la tensione su. La possibile risposta alle restrizioni imposte dalla Lituania al transito delle merci nella regione sarà pratica piuttosto che diplomatica: le opzioni sono in fase di studio a livello di ...12.02 Lituania,:risposta non diplomatica La risposta russa al divieto di transito merci nella regione diattraverso la Lituania "sarà di stampo pratico e non diplomatico". Così il ministero degli ...Mosca, su Kaliningrad risposta “sarà pratica non diplomatica”. Le possibili misure russe di risposta alle restrizioni del transito merci verso Kaliningrad da parte della Lituania non saranno ...Il braccio di ferro su Kaliningrad, con l’applicazione delle sanzioni Ue da parte della Lituania ai carichi di merce “sanzionata” su rotaia ma anche su strada, porta alle stelle la tensione e mette in ...