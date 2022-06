Gazzetta – In Cile – Sanchez-OM | Sampaoli si è mosso in prima persona Ostacolo stipendio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-21 20:43:49 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: I mediani parlano della situazione legata all’attaccante nerazzurro che piace al club francese ma potrebbe offrire metà di quanto percepisce ora Alexisè nel mirino dell’Olympique Marsiglia. In attesa che definisca la sua buonuscita con l’Inter dell’attaccante parlano tanto in. In questo caso ribadiscono l’interesse del club francese e sottolineano che Jorgeinsi starebbe occupando del suo approdo in Francia e avrebbe per questo chiamato direttamente il calciatore. Il tecnico lo ha allenato in Nazionale e vorrebbe aggiudicarsi l’attaccante. Al giocatore, che è in vacanza in Argentina, ha offerto di diventare protagonista assoluto del suo progetto tecnico, ma dal punto di vista economico il ...