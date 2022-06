Esame di maturità, Serie A: i giovani che dovranno confermarsi nel 2022/23 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli studenti italiani affrontano, in questi giorni governati dal caldo e dalla bella stagione, i tanto temuti esami di maturità dell’anno 2021/22. Momenti da vivere con apprensione, sicurezza e con la speranza di stringere tra le mani, alla fine delle varie prove, il tanto agognato diploma che chiuderà ufficialmente un altro capitolo di vita. Un’altra tappa di crescita verso l’età adulta. Sotto valutazione, in questo periodo così convulso, non ci sono solo i giovani studenti: anche i talenti della Serie A vivono “sotto Esame” sperando che il loro percorso all’interno del massimo campionato di calcio italiano diventi sempre meno tortuoso e più affascinante. C’è chi deve dimostrare tutto e chi, invece, corre verso la riconferma. Chi fa parte di questo gruppo? Esame di maturità in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli studenti italiani affrontano, in questi giorni governati dal caldo e dalla bella stagione, i tanto temuti esami didell’anno 2021/22. Momenti da vivere con apprensione, sicurezza e con la speranza di stringere tra le mani, alla fine delle varie prove, il tanto agognato diploma che chiuderà ufficialmente un altro capitolo di vita. Un’altra tappa di crescita verso l’età adulta. Sotto valutazione, in questo periodo così convulso, non ci sono solo istudenti: anche i talenti dellaA vivono “sotto” sperando che il loro percorso all’interno del massimo campionato di calcio italiano diventi sempre meno tortuoso e più affascinante. C’è chi deve dimostrare tutto e chi, invece, corre verso la riconferma. Chi fa parte di questo gruppo?diin ...

Pubblicità

Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - elenabonetti : In bocca al lupo a tutte e a tutti! Osate sempre sogni grandi! Buon esame di #maturità - Ettore_Rosato : In bocca al lupo alle ragazze e ragazzi che affrontano la maturità. Sono anni difficili, tra pandemia e una guerra… - masolinismo : RT @cmdotcom: #Salvini e l'esame di maturità: 'Ragazzi, sbirciate dai più bravi. Sognavo un tema sul #Milan con #Tonali e #Leao, #Lukaku un… -