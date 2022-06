Cody Rhodes | “Stare fuori 9 mesi non è il mio piano”

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è alle prese con il recupero dall’infortunio subìto al muscolo pettorale,si è operato, con l’operazione che è andata a buon fine e il wrestler è già sulla via del recupero. La WWE ha comunicato chedovràper circa novenon è d’accordo Lo stesso American Nightmare ha però voluto commentare la notizia riguardo i tempi di recupero dal suo infortunio e tramite una storia Instagram ha affermato chenon è nei suoi piani e lui ha untutto suo invece non badando a ciò che dicono gli altri, ecco la dicitura nella sua storia: “Ho sentito parlare di 9, questo è il loro ...

