Biennale Teatro, dal 24 giugno al 2 luglio a Venezia: 7 appuntamenti che non potete perdervi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non mettete mano alla pistola, quando sentite la parola Teatro; non togliete la sicura se davanti c’è Biennale, non caricate subito al ‘di Venezia’. Un attimo soltanto, prima di premere il grilletto: il mondo del Teatro, a lungo chiuso per Covid, già agonizzante, è quasi morto; dal coma profondo, però, si stanno levando voci di talento per esprimersi senza scrupoli, come se fosse un’ultima parola, sul mondo e la politica, i corpi e il sesso, la cultura e la rappresentazione stesse. Lo dimostrano le proposte della Biennale Teatro, dal 24 giugno al 2 luglio, a Venezia, sotto il titolo Rot (rosso, in tedesco). I ‘dramaholic’ sono pronti a farsi catturare dalle emozioni, e voi? Ecco che cosa perdereste. 1) Il Leone d’oro Christiane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non mettete mano alla pistola, quando sentite la parola; non togliete la sicura se davanti c’è, non caricate subito al ‘di’. Un attimo soltanto, prima di premere il grilletto: il mondo del, a lungo chiuso per Covid, già agonizzante, è quasi morto; dal coma profondo, però, si stanno levando voci di talento per esprimersi senza scrupoli, come se fosse un’ultima parola, sul mondo e la politica, i corpi e il sesso, la cultura e la rappresentazione stesse. Lo dimostrano le proposte della, dal 24al 2, a, sotto il titolo Rot (rosso, in tedesco). I ‘dramaholic’ sono pronti a farsi catturare dalle emozioni, e voi? Ecco che cosa perdereste. 1) Il Leone d’oro Christiane ...

AccademiaPerdut : Colpi di Scena – Biennale di Teatro Contemporaneo per Ragazzi e Giovani a Forlì dal 28 giugno #sponsor… - Lulla : RT @gbmarchetto: Inizia questa settimana la @BiennaleTeatro a #Venezia. Ho parlato di teatro, di relazione con i pubblici, di lavoro sulla… - PalliCaponera : RT @ytali_: Dal 24 giugno al 3 luglio a #Venezia va in scena la cinquantesima edizione della #BiennaleTeatro con un ricco cartellone: 42 ap… - ytali_ : Dal 24 giugno al 3 luglio a #Venezia va in scena la cinquantesima edizione della #BiennaleTeatro con un ricco carte… - la_Biennale : #BiennaleTeatro2022 | -3 Tra gli appuntamenti del Festival anche la tavola rotonda ESSERE, NON ESSERE O ESSERE ALTR… -