Ascolti Tv 21 giugno 2022, chiudono in bellezza Boss in incognito e Cartabianca (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 220.000 (1,3%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.451.000 (27,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.097.000 (17,6%). Su Rai2 i Mondiali di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 220.000 (1,3%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.451.000 (27,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.097.000 (17,6%). Su Rai2 i Mondiali di ...

Pubblicità

occhio_notizie : Ascolti tv di martedì 21 giugno 2022: Papà per amore vince contro Viaggio nella grande bellezza #ascoltitv - infoitcultura : Ascolti tv 20 giugno 2022: Ilary Blasi avanti nello share, Julia Roberts meglio per spettatori - _Mari0512 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI TV 21 giugno 2022: Brave and Beautiful ottiene 1.481.000 telespettatori e un ottimo share al 19,3%! La soap turc… - Vikmonger : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI TV 21 giugno 2022: Brave and Beautiful ottiene 1.481.000 telespettatori e un ottimo share al 19,3%! La soap turc… - Aurelia_S_93 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI TV 21 giugno 2022: Brave and Beautiful ottiene 1.481.000 telespettatori e un ottimo share al 19,3%! La soap turc… -