Via libera dal Senato alla risoluzione di maggioranza, i 10 punti che impegnano il governo (Di martedì 21 giugno 2022) L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione numero 5, su cui c'era il via libera del governo, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. A favore 219 Senatori, 20 contrari e 22 astenuti. Poco prima l'Aula aveva respinto le altre 4 risoluzioni che avevano avuto parere contrario del governo. In zona Cesarini, la maggioranza ha chiuso l'accordo sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Un testo che impegna il governo in 10 punti. Tra questi anche il nodo del coinvolgimento del Parlamento, richiesta avanzata dai 5 Stelle, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. Il governo ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) L'Aula delha approvato lanumero 5, su cui c'era il viadel, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. A favore 219ri, 20 contrari e 22 astenuti. Poco prima l'Aula aveva respinto le altre 4 risoluzioni che avevano avuto parere contrario del. In zona Cesarini, laha chiuso l'accordo sullaper le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Un testo che impegna ilin 10. Tra questi anche il nodo del coinvolgimento del Parlamento, richiesta avanzata dai 5 Stelle, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. Il...

