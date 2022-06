Val Kilmer commenta la sua scena in Top Gun: Maverick ed è orgoglioso di essere ancora la spalla di Tom Cruise (Di martedì 21 giugno 2022) A distanza di trentasei anni, Val Kilmer e Tom Cruise sono ancora amici per la pelle (o, se sono come il duo di Top Gun, sono per così dire amici per la pelle… fino a un certo punto, ecco). LEGGI ANCHE: *Top Gun: Maverick*, il cammeo agrodolce di Val Kilmer rende il nuovo cult ancora più importante Il ritorno di Val Kilmer nei panni di *Iceman*, nonostante la sua dura battaglia contro il cancro alla gola, è un momento estremamente toccante e ben gestito che riassume la ragione per cui il sequel di *Top Gun* sia, finora, il film dell'anno La scorsa settimana, su Instagram, Kilmer ha condiviso un breve e dolce omaggio alla sua co-star di Top Gun: "Trentasei anni dopo... sono ancora la tua spalla", ha scritto il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 giugno 2022) A distanza di trentasei anni, Vale Tomsonoamici per la pelle (o, se sono come il duo di Top Gun, sono per così dire amici per la pelle… fino a un certo punto, ecco). LEGGI ANCHE: *Top Gun:*, il cammeo agrodolce di Valrende il nuovo cultpiù importante Il ritorno di Valnei panni di *Iceman*, nonostante la sua dura battaglia contro il cancro alla gola, è un momento estremamente toccante e ben gestito che riassume la ragione per cui il sequel di *Top Gun* sia, finora, il film dell'anno La scorsa settimana, su Instagram,ha condiviso un breve e dolce omaggio alla sua co-star di Top Gun: "Trentasei anni dopo... sonola tua", ha scritto il ...

